I quadri di Gino Saporiti fra arte e solidarietà

A pochi mesi dalla sua scomparsa, a Fagnano Olona si terrà una mostra per ricordare Gino Saporiti, artista nato e vissuto in questo paese.

Chi ha conosciuto Gino sa bene quanto amasse passeggiare per le sue vie per scoprire gli scorci più belli, come il Castello Visconteo, uno dei soggetti preferiti delle sue opere, che è anche sede della stessa mostra.

Gino inoltre passeggiava spesso sulla pista ciclo-pedonale della Valle Olona, per cogliere la bellezza dei boschi quando fiorivano in primavera o si incendiavano dei colori dell’autunno.

Sono però tantissimi i luoghi, i colori e le atmosfere che si offrivano agli occhi dell’artista per essere rappresentati in un veloce schizzo su un foglietto ed essere poi riprodotti in bellissime chine, acquarelli e oli, che si potranno ammirare durante l’esposizione.

Come avrebbe voluto Gino, la mostra è inoltre occasione per la raccolta di fondi da devolvere all’associazione “Amici di Rossella Onlus” che promuove l’assistenza ospedaliera e domiciliare dei malati terminali presso l’Azienda ospedaliera di Busto Arsizio.

Ricordando Gino Saporiti

Chine, acquarelli, oli

dal 18 al 26 marzo 2017

Castello Visconteo Sala del Camino, Fagnano Olona

orari: festivi dalle 10 alle13, dalle 15 alle19

feriali, dalle 15.00 alle18

info su: www.proloco-fagnanoolona.org