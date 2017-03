I risultati delle elezioni per le Consulte rionali di Gallarate

Gallarate

Tutti gli eletti e i singoli voti ottenuti dai candidati alle Consulte rionali di Gallarate, votate per la prima volta. Le consulte elette domenica 19 marzo saranno in carica fino al 31 dicembre 2018.

Hanno votato complessivamente 2951 persone: in sostanza si arriva alla soglia minima di soddisfazione (tremila votanti) che era stata indicata dal presidente del Consiglio Donato Lozito e dal sindaco Andrea Cassani (nella foto: operazioni di voto in via Vigorelli, seggio di Cedrate e Sciarè, dove hanno votato 734 persone).

Ogni Consulta prevede cinque membri: tra questi sarà poi eletto internamente il presidente con votazione palese: è richiesta la maggioranza assoluta (quindi tre consiglieri su cinque).

Comune Gallarate – Consulta rionale Centro-Ronchi

Eletti: Paolo Rossi 107, Valeria Pignatelli 81, Anna Cazzuffi 70, Maurizio Arbeia 56, Giorgio Luini 53. Non vengono eletti: Maria Chiara Ciccocioppo 41, Roberta Maurino 38, Livio Morosi 31, Cecilia Camanni 30, Filiberto Zago 28, Massimo Festa 27

Comune Gallarate – Consulta rionale Arnate-Madonna in Campagna

Eletti: Stefano Dall’Igna 142, Giuseppe Coppola 111, Cristina Rigamonti 86, Alfredo Cantarello 77, Rossana Lombardo 69. Non eletti Moreno Cova 61, Luisa Cuoci 61, Marco Castoldi 55, Roberto Battistini 38, Antonino Turri 24

Comune Gallarate – Consulta rionale Cajello-Cascinetta

Eletti: Loris Innocenzi 74, Paolo Brufatto 64, Stefania Casoli 64, Giovanni Bonetti 58, Adriano Biacco 56. Non vengono eletti Fabrizio Castiglioni 48, Giorgia Baila 42, Maria Autelitano 39

Comune Gallarate – Consulta rionale Crenna-Moriggia

Eletti: Luisa Peletti 144, Germano Cagniney 78, Vincenzo Crispino 43, Rossano Ferrazzano 42, Paola Bertolaccini 37. Non vengono eletti Salvatore Sem Pizzuto 37, Vincenzo Amato 32, Anna Colombo 31, Giorgio Fioretti 25

Comune Gallarate – Consulta rionale Cedrate-Sciarè

Eletti: Stefano Matta 175, Roberto Bertoglio 124, Lidia Deveronico 102, Miriam Gastaldello 77, Emilio Poletto 72. Non vengono eletti Emanuele Mulazzani 71, Pietro Maresu 68, Carmela Ignazzi 26, Franco Testa 19