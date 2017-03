I Testimoni di Geova del Gallaratese in assemblea

Foto varie

Domenica 5 marzo i Testimoni di Geova del Gallaratese si incontreranno nella nuova Sala delle Assemblee di Cameri (No), per il secondo dei tre consueti congressi annuali.

Il tema scelto per questa edizione, “Rafforziamo la nostra fede in Geova”, è la prosecuzione del congresso autunnale, “Continuiamo ad amare Geova”, e del congresso estivo, “Rimaniamo leali a Geova”, che aveva riunito circa 350mila testimoni in diverse città italiane nel corso dell’estate.

“In un tempo in cui la fede in Dio è da alcuni considerata inutile e da altri un dono che si riceve quasi miracolosamente, il convegno svelerà cos’è realmente la fede, come si manifesta, come la si può ottenere o accrescere e infine quali benefici si hanno grazie alla fede in Dio – spiegano i responsabili dell’organizzazione – I due momenti più salienti del programma saranno il battesimo mediante immersione completa in acqua dei nuovi fedeli alle 11.30, e il discorso dal tema “La vera fede: Cos’è? Come possiamo manifestarla?” che si terrà alle 13.30. La relazione conclusiva è in programma per le 15.40, tratterà l’argomento “Raccogliete i frutti di una fede autentica” e illustrerà come Dio ricompensa in termini pratici chi la manifesta”.

L’evento si terrà a Cameri, in una struttura interamente rinnovata e gigantesca: capace di contenere 4.300 persone, è dotata di sistemi tecnologici all’avanguardia, tra cui schermi giganti a led per la proiezione di video.