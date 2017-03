Il balletto di Milano a Varese per raccontare “sulle punte” la storia di Romeo e Giulietta

Porta la sua danza in prestigiosissimi teatri nel mondo, emozionando ogni anno decine di migliaia di spettatori e tornerà a grande richiesta anche al Teatro di Varese. E’ il Balletto di Milano, realtà diretta da Carlo Pesta e tra le più interessanti della danza italiana, che venerdì 10 marzo rappresenterà la sua esclusiva produzione di Romeo e Giulietta, balletto liberamente ispirato alla tragedia di W. Shakespeare e realizzato sulle musiche di P. I. Tchaikovsky.

Nel ripercorrere la storia dei due giovani amanti, Federico Veratti ha puntato su una coreografia brillante, ricca di virtuosismi classici che si fondono ad espressioni moderne, riuscendo a mettere in luce le capacità tecniche ed espressive di tutti i danzatori.

Giordana Roberto interpreta Giulietta, e nel trascorrere degli eventi sulla scena passa dall’innocenza giovanile, alla passione di donna vibrante tra le braccia di Romeo, allo strazio finale per la morte del suo amato. Cosi è anche per Federico Mella, un danzatore che ha maturato il ruolo che segnò il suo debutto come primo ballerino. Se ne vanno mano nella mano in bagliore di luce, lasciando nell’aria il messaggio che nulla è più forte di quell’amore di cui sono le icone.

Il palcoscenico del teatro varesino brillerà d’oro e argento, colori che rispettivamente rappresentano Capuleti e Montecchi, le due casate rivali, sia per la struttura scenografica di Marco Pesta, moderna rivisitazione delle architetture della Città di Verona, sia per gli originali costumi.

Varese è una delle tappe del tour internazionale di Romeo e Giulietta. Il tour ha già toccato importanti teatri europei, da Losanna a Ginevra a Marsiglia e sta proseguendo in tutta Italia per concludersi a Tallin (Estonia).

Romeo e Giulietta – balletto in due atti su musiche di P.I. Tchaikovsky

venerdì 10 marzo ore 21

Teatro di Varese – Piazza della Repubblica

Biglietti a partire da € 19.00

informazioni e biglietti: 0332 247897 – biglietteria@teatrodivarese.it

ticket on line: www.ticketone.it