Il “carnevale dei passeggini”

Carnevale con sfilate in piazza, il giusto trambusto e i carri, con poco spazio per muoversi: la festa è bella ma ci vogliono mille occhi per i più piccoli.

Sabato 4 marzo a Luino ci sarà il carnevale e saranno benvenute le mamme dotate di passeggini, che avranno uno spazio apposta per divertirsi e muoversi assieme magari ai bimbi un po’ più grandi, in età da scuola materna.

L’iniziativa, organizzata da amministrazione comunale, proloco e con l’ausilio di numerose associazioni locali si terrà al Parco Ferrini con inizio a partire dal primo pomeriggio e ad ingresso gratuito.

Dalle 15 è prevista la sfilata con le mascherine, con animazione e diverse attrazioni. Durante la manifestazione è vietato spruzzare schiume di ogni genere. E in caso di pioggia l’evento sarà annullato.