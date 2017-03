Il Comune aderisce alla “Giornata del verde pulito”

Il Comune di Saronno aderisce anche quest’anno alla “Giornata del verde pulito“, iniziativa istituita nel 1991 da Regione Lombardia e finalizzata a sensibilizzare i cittadini sul tema dell’abbandono dei rifiuti. Quest’anno la manifestazione è realizzata anche in collaborazione con la Regio Insubrica che comprende anche Comunità della Svizzera.

La manifestazione si terrà domenica 26 marzo, con la partecipazione di diverse associazioni cittadine, presentandosi alle ore 8.30 all’ingresso del parco del Lura in via Volpi, dove avrà inizio l’attività di pulizia delle nostre aree verdi. Hanno già aderito Protezione civile e le Associazioni Paracadutisti, Finanzieri d’Italia, Associazione Alpini e Aquilab. L’associazione Aquilone provvederà alla raccolta nelle aree verdi del proprio quartiere. La finalità della manifestazione non è solo quella di ripulire il territorio, ma anche e soprattutto quella di mobilitare la popolazione, educandola alla corretta gestione dei rifiuti.

«Innanzitutto ringrazio le associazioni che si sono messe a disposizione della comunità per questa giornata – sottolinea l’assessore all’Ambiente, Gianpietro Guaglianone – che speriamo sia non solo aiutata dal bel tempo, ma anche che veda la partecipazione di tanti cittadini. Il rispetto per l’ambiente è importante, la coscienza civica in tal senso è patrimonio di tanti saronnesi ma purtroppo episodi di abbandono di rifiuti sul territorio comunale e nelle aree verdi si verificano ancora troppo spesso. Quella di domenica è un’occasione non solo per aiutare l’ambiente, ma anche per fare il punto della situazione e lanciare un importante messaggio di sensibilizzazione verso questa tematica».