Il Comune apre il Wi-Fi gratuito in piazza e al parco Berrini

Foto varie

Il wi-fi libero al parco Berrini e nella piazza del paese sono il primo tassello di una strategia di diffusione della connessione internet che farà di Ternate un paese molto più connesso di tanti altri.

L’annuncio è arrivato dopo la sottoscrizione di un accordo con Eolo, l’operatore di telecomunicazioni specializzato in banda larga, che ha fornito 12 linee dedicate al Comune di Ternate.

Nell’ambito di questa fornitura l’amministrazione ha previsto l’apertura della connessione in alcuni luoghi pubblici strategici. I primi due ad essere stati attivati sono il parco Berrini, l’area verde attrezzata in riva al lago di Comabbio, e la piazza principale del paese. Subito dopo seguiranno il centro polifunzionale, il parco di via Donizzetti e altri luoghi di aggregazione. La linea è free e non richiede particolari chiavi di accesso.