Il Comune di Malnate cerca il nuovo bibliotecario

Dopo il pensionamento del dottore Umberto Vallini, che è stato responsabile della biblioteca comunale dal 1980, il comune di Malnate ha aperto un bando per la ricerca del nuovo bibliotecario.

Questo il bando con requisiti richiesti, termini e modalità: LINK

L’assessore alla cultura Irene Bellifemine spiega quali caratteristiche dovrà avere il futuro bibliotecario: «Il bando è già stato pubblicato una volta, ma non ha avuto effetto positivo. Cerchiamo una figura poliedrica, che abbia competenze con i libri, ma anche esperienze in ambito culturale. Aggiornandosi alle nuove idee, le biblioteche diventano il centro del polo culturale e anche quella di Malnate vorremmo fosse così. Abbiamo in mente gruppi di lettura, meeting, incontri culturali. L’esperto che cerchiamo deve mettere insieme le associazioni del territorio, fare rete e sinergia».