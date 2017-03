“Il comune tentenna? Ci pensiamo noi a esporre le bandiere arcobaleno”

Bandiere arcobaleno negate, percorso deviato, patrocinio a singhiozzo: il secondo Varese Pride comincia in maniera un po’ accidentata, e Arcigay ha più volte segnalato le sue difficoltà, tanto che l’eco del suo disagio è arrivato oltre le questioni provinciali.

Ma a rispondere e sostenere i ragazzi che stanno organizzando la seconda giornata ci pensa una vera e propria Famiglia canterina: quella che si esibirà il primo aprile al teatro di Varese.

A esporsi in loro favore, come delle vere zie swing, sono state infatti le Sorelle Marinetti dalla loro pagina Facebook:

«I/Le ragazz* del Varese Pride hanno bisogno di una mano… I volantini per la festa del 17 giugno? Glieli regaliamo noi. Le bandiere che il Comune ha difficoltà ad ospitare? Gliele ospitiamo noi al Teatro di Varese il 1° aprile, giorno del nostro spettacolo. Il finanziamento? Per ogni biglietto di platea venduto con il prezzo speciale di 25 euro (anziché i normali 32) verranno devoluti 3 euro al Comitato, Basterà presentarsi al botteghino e dire che volete la tariffa per aiutare il Varese Pride. Inoltre, se vorrete conoscere quest* ragazz* lo potrete fare nel foyer del teatro, perché ospiteremo un loro banchetto. Che dire? Siamo orgogliose di essere delle vecchie e amorevoli zie swing…»