Il concerto di primavera apre la stagione della Casoratese

Sabato 1 aprile si aprirà la stagione concertistica 2017 del Corpo Musicale “La Casoratese” di Casorate Sempione, con l’ormai consueto concerto di Primavera, alle ore 21:00 alla Palestra Comunale di Via De Amicis.

La serata vedrà anche la partecipazione della formazione giovanile del Corpo Musicale, La Casorate Junior Band, che si sta affermando sempre di più quale punto di riferimento per le bande giovanili di tutta la Provincia di Varese.

Il repertorio della serata sarà, come oramai accade da diversi anni ai concerti de La Casoratese, denso di opere originali per Orchestra di Fiati scritte dai principali Compositori di tutto il mondo, ma la vera protagonista della serata sarà la presentazione di un’iniziativa che il Corpo Musicale sta organizzando da alcuni mesi per i propri concittadini (e non solo).

Nel corso della serata verrà infatti presentata ufficialmente la tessera di “Amico della Banda”, frutto della collaborazione tra l’Associazione, i commercianti e i ristoratori di Casorate. A fronte del pagamento di una quota di adesione, tutti coloro che decideranno di aderire all’iniziativa potranno godere di sconti e promozioni a loro riservati in buona parte degli esercizi commerciali e dei ristoranti di Casorate e, in alcuni casi, anche nei comuni limitrofi.

La proposta, presentata ai commercianti Casoratesi nelle scorse settimane, è stata accolta con un entusiasmo sorprendente che è andato oltre le più rosee aspettative degli organizzatori: «Abbiamo raccolto il 50% di adesioni in più rispetto a quanto avessimo preventivato; commercianti e ristoratori si sono dimostrati entusiasti dell’iniziativa e in breve tempo abbiamo stipulato oltre 30 convenzioni grazie alle quali potremo garantire sconti e promozioni di ogni tipo ai nostri tesserati: si va dal panettiere all’assicuratore, dal macellaio all’orefice, bar, ristoranti, gelaterie, negozi di arredamento e abbigliamento, un’estetista, un fisioterapista, un’osteopata e persino un’impresa edile che ha deciso di garantire uno sconto dello 0,50% su lavori di ristrutturazione e costruzione di immobili» spiega Mathia Pinato, responsabile dell’iniziativa “Amici della Banda”. E non abbiamo intenzione di fermarci qui! Nei prossimi mesi continueremo a contattare imprese e professionisti della zona perché vogliamo incrementare ulteriormente il numero di convenzioni attive. A conti fatti, abbiamo stimato che una famiglia media Casoratese possa recuperare il costo della tessera in un paio di mesi, garantendosi un anno intero di sconti. E al tempo stesso, aiutando la nostra Associazione a proseguire quel cammino di crescita qualitativa e quantitativa che negli ultimi anni ci ha permesso di raggiungere un ottimo livello e di poter gestire una scuola allievi dalla quale sono passati centinaia di giovani Casoratesi alcuni dei quali hanno poi proseguito gli studi in Conservatorio».

L’iniziativa ha un’ulteriore scopo: favorire il commercio Casoratese ed incentivare i concittadini a riscoprire il valore del piccolo negozio di paese. Per questo motivo gli organizzatori dell’iniziativa hanno preso contatti sin dal principio con l’Associazione Commercianti di Casorate Sempione che ha colto il valore del progetto e ha dato il proprio supporto.

Nel corso della serata del Concerto di Primavera, sarà possibile sottoscrivere la tessera di “Amico della Banda” ad un prezzo promozionale ridotto.