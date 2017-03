Il concorso per libri di poesia e narrativa

Tra libri, cinema, musica e incontri, parte nel fine settimana il progetto di tre anni per valorizzare il patrimonio di 6.500 volumi donato da Tiziano Sclavi

Il 25 marzo scorso, in una giornata miracolosamente assolata che ha reso magica l’atmosfera del Lago Maggiore, inquadrata dalle finestre della Sala Consigliare del Comune di Laveno Mombello, che ha concesso il patrocinio all’evento, in collaborazione con la Biblioteca di Laveno intitolata ad Antonia Pozzi si è svolta la Premiazione del Concorso per libri editi di poesia e narrativa “Antonia Pozzi” indetto dalla Associazione Culturale TraccePerLaMeta di Sesto Calende. La cerimonia, ripresa in diretta streaming e visibile sul canale youtube della Associazione ha visto la partecipazione di molti dei premiati e di soci, amici e parenti.

Ercole Ielmini , Sindaco di Laveno Mombello, ha svolto una brillante prolusione sulla figura di Antonia Pozzi, molto legata alla nota località turistica sul Lago Maggiore perché i suoi nonni erano di Laveno e la Poetessa passava le estati lì; non a caso la biblioteca è stata a lei intitolata; dopo l’introduzione della Presidente dell’Associazione Anna Maria Folchini Stabile, alla presenza dell’Assessore alla Cultura e di alcuni menbri di giuria -Anna Scarpetta, poetessa, membro della Giuria per la sezione “poesia” e Rosi Pagano, editor di TraccePerLaMeta, membro della giuria sezione “narrativa”- Paola Surano ha provveduto alla lettura della classifica dei premiati, sottolineando l’alto livello dei testi inviati al concorso e l’approfondito lavoro delle Giurie. Sono stati premiati i signori:

PER I LIBRI EDITI DI POESIA

PREMIATI

1 SPINELLA CARLA “DI NUOVO IN VOLO” ed. la Vita Felice, 2014

2 MILANI LUCIA “IL COLORE DENTRO” ed. L’Autore Libri Firenze, 2010

3 MARTIGNONI SALIMA “IL TEMPO DEL TRAVAGLIO” ed. Kairòs, 2015

SEGNALAZIONI DI MERITO

4 TOLOMEO GIUSY “DAVIDE E BETSABEA” ed. Gruppo Albatros- Il Filo, 2011

5 CALAMASSI GIANNI “DISCORDANZE INTERMITTENTI” ed. Limina Mentis, 2015

6 COSSU MARISA “LA VITA BELLA-PENSIERI E PAROLE”ed. Book Sprint, 2014

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

MARSEGLIA FAUSTO “NU POCO ‘E NAPULE…NU POCO ‘E ME” ed. Rav Progress, 2011

PREMIO DEL PRESIDENTE DEL PREMIO TOFFOLI DAVIDE “OGNI FOTO CHE RESTA.CAMMINATORI E CAMMINAMENTI” ed Libreria Urso, 2015

PREMIO DELLA CRITICA

GIUSEPPINA CARTA “E’ GRATUITO SOGANRE” ed. N.O.S.M., 2015

PREMIO DEL PRESIDENTE DI GIURIA

TANIA SCAVOLINI “RIFLESSI IN VOLO” ed.Centro Tipografico Livornese 2016

PER I LIBRI EDITI DI NARRATIVA

PREMIATI

1 JORIO PAOLO “IL FILO DI LANA” ed. Pironti. 2009

2 LIMONE ORONZO “MISTERO BAROCCO” ed. Vertigo, 2016

3 PARIETTI ROBERTO “LA COLLINA DEL FAGGIO ROSSO” ed. Youcanprint, 2015

SEGNALAZIONI DI MERITO

4 ROS NICOLINA-VADOR LUIGINO “IL MAESTRO DI VIOLINO” ed Ibiskos- Risolo, 2010

5 GURGO OTTORINO “YASHUA, IL PRIMA E IL DOPO” ed. Leucotea, 2015

6 BERTI MARIANI “IL VENTRE DI LATTA” ed. Piazza, 2012

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA/CRITICA MARCORA GIANLUIGI “RESTO QUI!” ed GMC, 2015

PREMIO SPECIALE RACCONTI PER L’INFANZIA

SPAGNOLI TERESADENISE “DORINO E LO SPECCHIODEI SORTILEGI” ed. Carta e Penna-2015

PREMIO SPECIALE PER I RACCONTI

BATTISTA CLAUDIO “LA MAGICA BUSTA” ed. Leonida, 2015

PREMIO DEL PRESIDENTE DEL PREMIO DI BATTISTA ALFIO CATALDO “IL CONFINE INVISIBILE” ed.Il mio libro, 2016

PREMIO DEL PRESIDENTE DI GIURIA

ROMANELLI NICOLETTA “LE MIE SORELLE ERANO INNAMORATE DI ANDREA GIORDANA( E IO NO)” ed. Luoghi interiori, 2015

L’amministrazione Comunale ha messo a disposizione delle guide per la visita al Museo della ceramica a Cerro, a 3, km da Laveno: visita gratuita della produzione delle ceramiche di Laveno famose nel mondo, collezioni molto interessanti, ospitate in un edificio del 1500, affacciato sul lago Maggiore.