Il Consiglio regionale celebra la Giornata internazionale della donna

mimosa apertura

In occasione della Giornata internazionale della Donna il Consiglio regionale promuove, insieme al Corpo Consolare di Milano e della Lombardia, la conferenza “Nel dialogo delle donne il futuro della pace”.

L’evento si svolgerà mercoledì 8 marzo al 31° piano (Belvedere) di Palazzo Pirelli. Dopo i saluti istituzionali (alle ore 11) del Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo e del Decano del Corpo consolare Walid Haidar, è prevista l’introduzione della Vice Presidente del Consiglio regionale Sara Valmaggi.

A partire dalle 11.30 si terrà la tavola rotonda con la Consigliera Segretario Daniela Maroni e le Consoli generali del Marocco, del Messico, del Portogallo e del Bangladesh (rispettivamente Fatima Baroudi, Marisela Morales Ibanez, Daria Angela Pesce e Rezina Ahmed). Modererà i lavori Fabio Roia, Presidente della Sezione autonoma Misure di prevenzione del Tribunale di Milano. Le conclusioni saranno affidate a Francesca Brianza, assessore regionale al Reddito di autonomia e inclusione sociale.

Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e Corpo Consolare promuovono anche il concerto “Ritratti di Signora: nobildonne e popolane, sante e malafemmine”. in programma sempre al Belvedere di Palazzo Pirelli a partire dalle ore 18 dell’8 marzo.

Il sestetto d’archi delle “Cameriste ambrosiane” eseguirà musiche di Mozart, Bach e vari altri autori. L’ingresso è dalle ore 17 alle 17.45, con prenotazione obbligatoria sul sito del Consiglio . Per informazioni si può chiamare lo 02/67486358.

Mercoledì sarà anche l’ultimo giorno in cui è possibile visitare a Palazzo Pirelli (Spazio Eventi, ingresso via Filzi 22) “La sintesi del bianco”, la mostra dei dipinti di Antonella Giapponesi Tarenghi, pittrice di origine cremonese da tempo residente in provincia di Brescia. Una sessantina di opere che raccontano di donne e svelano pensieri ed emozioni del femminile.