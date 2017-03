Il cuore di Gazzada Schianno ospita il “Piede d’oro”

Morgana Running Race Piede d'Oro 2017

La “carovana” del Piede d’Oro 2017 fa tappa a Gazzada Schianno nella prima domenica di aprile, il giorno 2. È infatti arrivato il momento della “Corri con noi per la vita”, manifestazione che si corre per il 12° anno e che ha un risvolto benefico visto che il ricavato sarà devoluto a favore del Comitato Stefano Verri.

Ad allestire i percorsi ci ha pensato il Gruppo Podistico Gazzada Schianno che ha disegnato un “lungo” di 10 chilometri, un “corto di 5 chilometri (obbligatorio per gli under 15) e il “minigiro” di un chilometro che è ormai una consuetudine per tutti gli appuntamenti del Piede d’Oro ed è dedicato ai bambini più piccoli.

Il tracciato principale è leggermente più lungo rispetto agli anni scorsi e tocca diverse zone del comune alle porte di Varese: dalle due ciclabili che l’attraversano alla fontana del Febrè; dal punto panoramico in zona Bellavista ai sentieri del parco di Villa De Strens, con l’arrivo che è posto proprio sotto alla torretta della residenza che ora funge da Municipio. Un percorso – per il 40% sterrato – privo di salite lunghe e faticose ma con alcuni strappi intensi sui quali è necessario gestire bene gambe e fiato.

Il ritrovo di partenza è situato a Villa De Strens che si trova in via Matteotti 13a ed è aperto dalle 7,30. Alle 8,30 è prevista la “fotissima” mentre lo start sarà dato alle 9 in punto (9,05 per il minigiro). Non è possibile parcheggiare all’interno del parco, ma gli atleti avranno a disposizione due grossi posteggi, segnalati da indicazioni e addetti al servizio.

Oltre ai consueti trofei, nel corso delle premiazioni (10,30 circa) verranno assegnati i riconoscimenti per chi transita primo al traguardo volante dei 1.700 metri, per i fortunati sorteggiati al passaggio Intertempo Eolo (5 Km) e per l’ultimo a tagliare la linea di arrivo.

Per informazioni sulla corsa e sulle iscrizioni si possono contattare Stefano Frattini (349-8406524) e Luca Ponti (338-4542534).