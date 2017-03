Il Duo Ferrario-Napoleone in concerto alla Vidoletti

musica classica

Nuovo appuntamento della rassegna “Musica alla Vidoletti”: martedì 28 marzo alle ore 20,30 nell’Aula Magna dell’Istituto Vidoletti in via Manin 3 a Varese ci sarà il Concerto del Duo Andrea Ferrario (Chitarra) ed Elena Napoleone (Pianoforte).

Il programma dedicato alla scuola diretta dal Prof.Antonio Antonellis prevede l’esecuzione di musiche di Rebav, Bogdanovic e Castelnuovo-Tedesco.

L’ingresso è libero.

Il Duo composto dal chitarrista Andrea Ferrario e dalla pianistaElena Napoleone nasce nel 2006, nella classe di musica da camera del Conservatorio di Como. L’incontro nel 2009 conLorenzo Micheli, chitarrista di fama internazionale, li incoraggia a portare avanti la riscoperta e la valorizzazione del repertorio originale per questa inusuale formazione, con particolare attenzione verso i brani del Ventesimo secolo. Oltre ai corsi di Ticino Musica e de La magia del borgo di Brisighella (RA) con lo stesso Micheli hanno seguito le masterclasses del pianistaRoberto Plano, del Trio di Parma e del chitarrista Matteo Mela. Nel 2012 hanno tenuto presso il salone dell’Istituto Musicale Pareggiato di Aosta la prima esecuzione moderna della Sonata in C per chitarra e pianoforte del compositore austriacoFerdinand Rebay, riscoperta dal duo in forma di manoscritto presso la Österreichische Nationalbibliothek di Vienna. La stessa Sonata è oggi pubblicata nella revisione dello stesso duo dalla casa editrice canadese Les Productions d’Oz. Hanno suonato in prestigiose stagioni concertistiche tra cui il Festival Mediterraneo della Chitarra di Cervo (IM) e quella del Teatro Manzoni di Pistoia, sono stati inoltre premiati al concorso di musica da camera Città di Piove di Sacco (PD).

PROGRAMMA

F. Rebay: Sonate in C

I. Allegro moderato

II. 5 kl. Variationen über D. alte Volkslied: “Ich hab die Nacht geträumet..”

III. Scherzo – trio (ruhiger Walzer)

IV. Allegro giocoso

D. Bogdanovic: Sonate printanière:

I. Rubato lirico – Moderato ritmico

II. Adagio lirico

III. Con umore

IV. Allegro brillante

M.Castelnuovo-Tedesco: Fantasia op. 145

I. Andantino (Quiet and dreamy) – Più mosso, danzante

II. Vivacissimo