Il film “Il Quadrato del Cerchio” torna al MIV

Il 28 aprile prossimo al cinema MIV di Varese, sala Terra, verrà proiettato il film “Il Quadrato del Cerchio” per la regia di Maria Teresa Garzola.

Dopo i positivi riscontri delle proiezioni presso la sala Montanari – Varese e il Cinema Garden – Gavirate, il film giallo, tratto dal romanzo dell’autrice varesina Giancarla Giorgetti, viene riproposto al MIV – Multisala Impero Varese con inizio alle ore 20.

L’avvincente e misteriosa vicenda narrata in questo film, autoprodotto, affonda le sue radici nella resistenza partigiana e si sviluppa in luoghi ben conosciuti, essendo interamente girato nel territorio varesino.

L’ingresso è gratuito ma con invito a lasciare un’offerta libera, perché, come in altre occasioni, per volontà della regista, la proiezione ha un fine benefico, essendo destinata a sostenere le attività dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ( U.I.C.I.) Onlus – Sezione Territoriale di Varese.