“Il grande Iran”: Giuseppe Acconcia presenta il suo libro

Parlare di Oriente lontano dai soliti luoghi comuni.

Per la rassegna “Costruiamo ponti, non muri”, martedì 14 marzo si terrà un incontro con lo scrittore e giornalista Giuseppe Acconcia, specializzato in Medio Oriente, vissuto dal 2005 tra Iran, Egitto e Siria.

Il suo libro “Il grande Iran”, che ripercorre la storia di questo Paese dal ‘700 ai nostri giorni, sarà l’occasione per una riflessione critica sulla politica in Medio Oriente dell’ex presidente americano George Bush.

La serata è prevista alle 21 presso l’osteria sociale “La Tela” di Rescaldina, Milano (strada Saronnese 31).