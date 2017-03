Il “Grembiule di Luvinate” va a Sidonia Marazzi

Foto varie

E’ Sidonia Marazzi, per il suo impegno come volontaria – da oltre dieci anni, per 9 mesi all’anno da lunedì a venerdì – presso la mensa della Scuola Primaria di Luvinate, la vincitrice del premio “Grembiule di Luvinate 2017“, pensato dall’Amministrazione comunale per ringraziare donne impegnate in qualche ambito sociale e culturale del paese.

Negli anni scorsi la consegna avveniva durante la Cena delle Donne organizzata da quattro anni, per l’8 marzo, da Comune, ProLoco, Ex Allieve e MusicArte.

Domenica scorsa, alla presenza di oltre 60 commensali, è stato però solo annunciato il nome della vincitrice 2017, rimandando tutto ai giorni successivi, a scuola.

E ieri sono stati infatti proprio i bambini della scuola a consegnare il premio alla diretta interessata, in un incontro emozionante e sentito, dato che il generoso impegno di Sidonia è da tempo riconosciuto ed apprezzato da tutti.

Durante la cena di domenica scorsa – dove hanno servito Sindaco, Presidente ProLoco e un cantore della Corale parrocchiale – è stata anche ricordata la maestra Natalina Conti, recentemente scomparsa, insegnante di diverse generazioni di luvinatesi e prezioso riferimento per l’intera comunità.