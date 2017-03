Il gruppo commercianti deciderà in assemblea se appoggiare il progetto del ponte

Foto varie

«Abbiamo visto il progetto ma la decisione dell’associazione, se appoggiarlo o meno, verrà presa nell’assemblea di aprile». A precisare meglio la posizione del gruppo artigiani, commercianti, terziario avanzato di Sesto Calende è il segretario Massimo Colombo che spiega che una decisione ufficiale della decisione non può prescindere da una maggiore completezza di informazioni sul progetto a partire dai dati economici: «naturalmente per decidere se appoggiare una scelta dobbiamo sapere esattamente quanto potrebbe pesare sulle casse pubbliche e capire se non ci sono altre priorità. Lo faremo vedere agli associati e decideremo dopo l’assemblea».