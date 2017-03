Il martirio dei missionari nel film Silence

Mercoledì 22 marzo, con inizio alle ore 20.30 al Cinema delle Arti, sarà proiettato il film Silence di Martin Scorsese.

E’ una proposta quaresimale per la città e tratta del martirio per fede di diversi missionari in Giappone.

La serata sarà introdotta da don Gianluca Bernardini, dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Milano.

Per favorire la partecipazione la visione del film è gratuita.