Il mercatino dell’usato festeggia le donne

L’associazione di volontariato L’Alveare con sede nello stabile del Centro Anziani, in Via Trieste 35 (ingresso da Via Gramsci), nella sua apertura settimanale del mercoledì dalle 16 alle 19, in occasione dell’8 marzo festeggia le donne con un omaggio. Un simpatico ringraziamento anche per i signori che vi faranno visita per un acquisto (nella foto uno dei modelli esposti)

Lo scopo dell’associazione è far riscoprire, dal punto di vista educativo e non solo, la potenzialità del riuso degli oggetti che, a volte prematuramente, vengono scartati e, attraverso un secondo utilizzo da parte di altri, permettono la raccolta di fondi da destinare alla tutela e alla conservazione dell’ambiente.

Dice il sindaco Cristina Galimberti: “Crediamo nell’attività dell’associazione perché è pluralmente nobile: è un’attività di volontariato, contribuisce alla riduzione dello spreco e della quantità di rifiuti immessi nell’ambiente e lo scopo è –in primis – la tutela ambientale del nostro territorio.

Colgo l’occasione per ringraziare tutte le donne che hanno contribuito alla nascita di questa associazione ma che soprattutto continuano, nonostante gli impegni lavorativi ed il carico familiare di ciascuna, a dedicare ore e passione a questo ambizioso progetto. L’omaggio più bello per loro saranno i risultati che, sono sicura, non tarderanno ad arrivare.”