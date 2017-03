“Il PalaDozio è ora una struttura a norma di sicurezza”

paladozio atletica saronno

PalaDozio, tutto in ordine: la struttura di via Biffi risponde perfettamente ai requisiti richiesti in termini di sicurezza. La certificazione di inizio attività (la cosiddetta Scia) è stata presentata dal Comune di Saronno; le disposizioni di sicurezza sono precisamente rispettate, vale a dire lo sgombero da cose ed ostacoli sulle vie di fuga, la formazione delle persone addette alla sicurezza, la redazione di un piano di evacuazione e gestione delle emergenze e così via.

«Gli uffici ci hanno confermato che la struttura, fin dalla sua inaugurazione anni fa, non era mai stata a norma – commenta il sindaco Alessandro Fagioli – noi in questi ultimi mesi ci siamo impegnati per fare in modo che il palazzetto potesse rispondere all’adeguamento normativo richiesto. Ringrazio gli uffici comunali e i nostri tecnici per l’impegno che ci hanno messo, facendo in modo che la struttura potesse essere utilizzabile senza alcun problema. Stiamo mettendo mano alle strutture sportive comunali, dopo il PalaDozio sarà la volta delle tribune dello stadio mentre assieme a Saronno Servizi si sta risolvendo anche in questo caso la problematica delle tribune».

«Abbiamo ereditato questa situazione dalle precedenti amministrazioni, e ci abbiamo messo mano con impegno; la nostra attenzione nei confronti dello mondo dello sport, delle strutture a nostra disposizione e delle associazioni che ne usufruiscono è costante – rimarca l’assessore allo sport Gianpietro Guaglianone – e anche in questa occasione abbiamo fatto in modo che il PalaDozio potesse essere in regola sotto tutti i punti di vista. Lo stesso faremo con il “Colombo-Gianetti”, a breve inizieranno infatti i lavori per permettere a un altro patrimonio della nostra città di essere fruibile dai tanti sportivi saronnesi».

«I tecnici del comune – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Dario Lonardoni – sono stati esemplari, hanno in breve tempo posto rimedio a una situazione di incertezza che durava da anni. Il palazzetto è a norma secondo le normative vigenti, per permettere alle società che lo utilizzano di sfruttarne appieno le capacità».

Allo stato attuale dunque il PalaDozio può ospitare 400 spettatori sulle tribune (numero limitato dal cono di visibilità), 100 spettatori in piedi in occasione delle manifestazioni di atletica leggera, 10 spettatori disabili per le manifestazioni di atletica a piano terra e 10 spettatori disabili per le manifestazioni basket e volley sempre a piano terra.