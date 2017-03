Il parco Ugo Foscolo sempre più vicino a via Manara

I lavori nel parco Ugo Foscolo

Sono in corso da due settimane i lavori all’interno del parco Ugo Foscolo, interventi che permetteranno di ampliare l’area verde e di collegarla direttamente con via Manara.

In questa prima fase è già caduto il muro che divideva l’attuale area del parco e quella del prossimo ampliamento. Un lembo di terra che dividerà un palazzo in costruzione e il Liceo Artistico e che offrirà anche un percorso pedonale nel verde per arrivare in piscina o nell’area del parcheggio di via Alberto da Giussano.

Prima però che il parco venga completamente riaperto, manca una seconda fase dei lavori. I muratori sono infatti al lavoro nell’area del laghetto del parco, che sarà interamente riqualificata.

L’intervento è previsto dal piano urbanistico relativo al nuovo edificio adiacente al Liceo Artistico in via di ultimazione e prevede anche il raddoppio del campo da bocce