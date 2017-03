Il pattinaggio freestyle torna protagonista in città

Domenica 26 marzo l’Accademia Bustese organizza presso la pista “Giancarlo Castiglioni” il campionato regionale di pattinaggio freestyle.

Tutti i migliori interpreti lombardi della disciplina si sfideranno nelle specialità dello speed slalom (al mattino, a partire dalle ore 9) e delle slide (al pomeriggio).

Sarà un grande sforzo organizzativo per la società biancoblù, guidata sul campo dal Direttore Sportivo Daniele De Tomasi, certamente non nuova a impegni di questo tipo. L’evento, che gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale, sarà un test d’ingresso per la qualificazione ai campionati italiani.