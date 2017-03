Il pic-nic di Pasquetta tra arte e natura

Tempo libero generica

Sull’onda del grande successo di pubblico riscosso nelle passate edizioni, anche quest’anno i beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano di Varese resteranno aperti in occasione della Pasquetta lunedì 17 aprile 2017. Per gli amanti delle tipiche scampagnate fuori porta, un’occasione per trascorrere i giorni di festa in modo originale e divertente. Tra arte, cultura e natura.

Il tradizionale picnic di Pasquetta andrà in scena anche quest’anno al Monastero di Torba a Gornate Olona (VA), a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA) e a Villa e Collezione Panza a Varese.

Monastero di Torba, Gornate Olona (VA)

Anche quest’anno il giorno di Pasquetta al Monastero di Torba, splendido bene Unesco immerso nei verdi boschi del Varesotto, ospiterà l’ormai tradizionale festa di inizio primavera. Oltre alle visite a rotazione – nel corso di tutta la giornata – alla torre e ai suoi preziosi affreschi, i visitatori potranno trascorrere la festività secondo la più tipica delle tradizioni, ovvero con un rilassante picnic nel prato del Monastero. Per tutte le famiglie che amano la vita outdoor, saranno organizzati giochi all’aperto a tema e una passeggiata alle ore 15 lungo il fiume Olona e la ferrovia dimenticata della Valmorea, con spiegazione storico-naturalistica. Per il picnic non sarà consentito l’utilizzo di griglie o di altri dispositivi a fiamma libera, ma ognuno potrà portare il proprio pranzo al sacco da gustare sul prato. Per chi lo desidera, il ristorante del Monastero metterà a disposizione, su prenotazione, dei cestini da picnic da consumare anche all’interno. La manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo.

Per informazioni e prezzi: Monastero di Torba – tel. 0331/820301; 328-8377206; faitorba@fondoambiente.it

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)

Doppio appuntamento pasquale a Villa Della Porta Bozzolo, sabato 26 e lunedì 28 marzo 2016. Per il lunedì dell’Angelo, lo splendido giardino monumentale della villa si propone come luogo perfetto per concedersi un picnic indimenticabile all’aria aperta, offrendo anche numerose attività di intrattenimento per tutta la famiglia. Durante la giornata, i visitatori potranno stendere una bella tovaglia sul prato e partecipare a laboratori ludico-didattici per grandi e piccini, tra cui una divertentissima caccia alle uova. Inoltre, si susseguiranno visite alle sale della villa per riscoprire la sua storia centenaria e i suoi meravigliosi affreschi e trompe-l’oeil. Da non perdere, sabato 26 marzo il laboratorio di pasticceria per i più piccoli “La bottega del cioccolato: aspettando la Pasqua”.

Presso il ristornate “La cucina di casa” si potranno acquistare su prenotazione cestini picnic o, in alternativa, gustare uno speciale menu di primavera (per info e prenotazioni: tel. 0332/651793).

Per informazioni e prezzi: Villa Della Porta Bozzolo – tel. 0332/624136; faibozzolo@fondoambiente.it

Villa e Collezione Panza, Varese

Arte, gioco e natura a Villa e Collezione Panza a Varese. Nell’ambito di “Bim Bum Bart”, rassegna di incontri dedicati alle famiglie per giocare e divertirsi con l’arte, speciale doppio appuntamento in occasione delle festività pasquali. Si parte venerdì 25 marzo con “Uova di Pasqua RiciclArt”, un divertente e creativo laboratorio di decorazione di uova di Pasqua ispirato a grandi artisti contemporanei – Keith Haring, Jackson Pollock, Vasilij Kandinskij – con l’utilizzo di materiali da riciclo. Da non perdere lunedì 28 marzo alle ore 11 e alle 15 la grande “CioccoCaccia” di Pasquetta, golosa caccia alle uova all’interno delle coloratissime installazioni della villa per scoprire attraverso indizi multisensoriali, i segreti del “cibo degli dei”: il cioccolato. Per le attività didattiche si accetteranno prenotazioni fino a esaurimento posti.

Sarà inoltre possibile prenotare cestini da picnic presso il Ristorante Luce (tel. 0332/242199).

Per informazioni e prezzi: Villa e Collezione Panza, tel. 0332.283960; email faibiumo@fondoambiente.it

Per maggiori informazioni sulle attività di Pasquetta e sul FAI consultare il sito www.fondoambiente.it