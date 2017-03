Il primo weekend del Baff è “troppo forte” con Carlo Verdone

carlo verdone

Il primo weekend del Busto Arsizio Film Festival inizia subito forte con il super-ospite Carlo Verdone sul palco del teatro Sociale che sarà intervistato da Steve Della Casa. Varesenews trasmetterà l’evento in diretta streaming. Domenica iniziano le attività allo Spazio Festival di piazza San Giovanni.

Sabato 18 marzo

Il primo appuntamento della quindicesima edizione del BA Film Festival è con l’attrice Eleonora Giorgi, che alle 18 allo Spazio Festival (Piazza San Giovanni), nell’ambito della sezione “Baff in libreria” presenterà il suo libro Nei panni di un’altra, intervistata da Laura Delli Colli.

Alle 21 al Teatro Sociale Delia Cajelli (Piazza Plebiscito) apertura ufficiale della kermesse cinematografica con la serata dedicata a Carlo Verdone, che dialogherà con il direttore artistico Steve Della Casa e riceverà il Premio Platinum Dino Ceccuzzi.

Sul palco anche la madrina Catrinel Marlon, oltre naturalmente al presidente del festival Alessandro Munari e al Sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli.

Nel corso della serata verrà consegnato il premio Lello Bersani a Cinecittà News.

L’ingresso in sala è libero fino ad esaurimento posti. Le porte del teatro verranno aperte alle ore 20.30, dalle ore 20.15 sarà consentito l’accesso ai disabili.

Domenica 19 marzo

Tante le iniziative in programma domenica 19 marzo allo Spazio Festival (piazza San Giovanni).

Alle 10.45 nell’ambito del Pro Patria Corner, incontro con i campioni di ieri e di oggi e presentazione del libro di Guy Chiappaventi Aveva un volto bianco e tirato. Il caso Re Cecconi. Modera Gigi Farioli

Alle 12.00 ospite di “Baff in libreria” l’attrice Veronica Pivetti, che con l’inconfondibile verve che la caratterizza si racconterà attraverso il suo nuovo libro Mai all’altezza. Come sentirsi sempre inadeguata e felice, intervistata da Laura Delli Colli.

I quarant’anni dall’uscita del primo episodio della saga di Star Wars verranno celebrati a colpi di spade laser, a partire dalle 15.00; Ludo Sport offrirà infatti la possibilità di sperimentare le tecniche di Light Saber Combat. A seguire proiezione del film Guerre stellari (Usa, 1977) di George Lucas.

Alle 17.30 proiezione di Restaurare il cielo, diretto da Tommaso Santi, documentario sulla monumentale opera di restauro della Basilica della Natività di Betlemme, iniziata nel 2013.

Alle 18.00 nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli di Busto Arsizio (Via Molino, 2), proiezione del video Coruja di Nicola Conti, che racconta le esperienze del viaggio in Brasile effettuato dai cori dell’Associazione Culturale Cantosospeso, e incontro con Don Luigi Garbini, con il compositore Alessandro Sorbiati e con il Maestro del coro Cantosospeso Martinho Lutero.

Alla sera occhi puntati sul Concerto del coro Cantosospeso diretto da Martinho Lutero, alle 21.00 presso la Basilica San Giovanni (P.zza San Giovanni)

Protagonista del BAFF OFF – al Millenote Club di Busto Arsizio (Via A. Pozzi, 5) alle 22.00 – sarà invece Maurizio Principato, che accompagnerà i presenti in un viaggio attraverso musiche e spezzoni degli irresistibili poliziotteschi all’italiana del decennio 1968-1978.