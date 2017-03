Il “Rally dei Laghi” di Automind

Rally dei Laghi 2016 - Foto di Losi e dei lettori

(franz) Dopo una pausa sabbatica dal mondo dell’automobile, il giornalista varesino Francesco Mangia è tornato al suo grande amore, le quattro ruote, e ha dato vita da qualche mese al sito “Automind – L’auto con la testa sulle spalle“. Lo ospitiamo su VareseNews in vista del 26° Rally dei Laghi con questo articolo in cui mette a confronto le vetture iscritte alla corsa con le loro corrispettive stradali, e in cui prova a dare qualche dritta e qualche consiglio agli appassionati, specie a quelli più a digiuno del mondo del rally. Qui vi riportiamo i primi passaggi, poi in calce trovate il link all’articolo originale di Automind.

Il rally. Chi almeno una volta nella vita non si è immaginato al volante di una bella auto con roll bar, navigatore, casco e tuta ignifuga? “Destra 2″, “sinistra 4″, “tornante destro chiude”… Chi ama l’automobile e ha un minimo di animo sportivo prova un’emozione unica al passaggio di una qualsiasi bestia da competizione.

Chi, come me, ama i traversi, non può che immedesimarsi in quanto sto scrivendo. Milanese di nascita e varesotto di adozione, ho sempre seguito i rally, sia quelli mondiali che locali. Sono cresciuto con le Ritmo 130, le Porsche 911, le Ascona e le Manta 400, i 112 Abarth e le Renault 5 GT Turbo per non parlare delle Lancia 037, delle Delta S4, Audi4 e via discorrendo. Odore di benzina addizionata, dischi rossi come il fuoco; che meraviglia. E così arrivano le prime auto sfasciate per emulare i piloti. Siamo stati tutti giovani.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO sul sito Automind.it

DIRETTAVN

Se il “Laghi” è una tradizione, anche la diretta di VareseNews inizia ad avere una solida storia alle spalle. E naturalmente, anche quest’anno, il nostro giornale racconterà la gara fin dai giorni precedenti con un lungo liveblog (lo trovate a QUESTO LINK) nel quale pubblichiamo curiosità, informazioni, immagini e naturalmente le notizie in tempo reale in collaborazione con Caffé Chicco d’Oro e Marazzato Group