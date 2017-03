Il ritorno del re del bosco a Villa Oliva

cervo

Venerdì 24 marzo a partire dalle 20 e 30 presso Villa Oliva a Cassano Magnago si terrà l’incontro dal titolo “Il ritorno del re del bosco” dedicato alla vita segreta dei cervi. Durante l’incontro, organizzato dalle Gev (guardie ecologiche volontarie) del plis Insubria Olona per conoscere più da vicino questa specie affascinante, verrà proiettato un suggestivo documentario “Brama di bramito” di Alessandro Omassi e Pino Marelli.

«È un momento a cui il nostro gruppo – spiega Andrea Di Salvo, coordinatore Gev dei Plis Insubria Olona – sta lavorando da tempo con l’obiettivo di parlare di un tema che riteniamo importantissimo per i nostri parchi: i cervi. Una serata in cui conoscere questo nobile animale con cui occorre trovare giusti modi per una normale convivenza. Sarà un primo momento a cui ne seguirà un secondo più tecnico e istituzionale che sarà il 22 aprile».