Il Sassuolo vince il Torneo di Viareggio. Il segreto è a Olgiate Olona

Festa grande in casa Mapei per la conquista della 69a edizione della Viareggio Cup da parte dei giovani dell’US Sassuolo, che come i colleghi della prima squadra e le ragazze del team femminile si affidano per la preparazione al Centro Ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona.

Ieri pomeriggio, mercoledì 29 marzo, al termine di un’appassionante e bilanciata partita, i neroverdi della Primavera hanno avuto la meglio sull’Empoli regalando a patron Giorgio Squinzi e a tutti i tifosi un successo inedito nella storia del club.

«Siamo orgogliosi e felici dell’approccio alla gara dei ragazzi. Alla settima partita in 16 giorni le energie rimaste erano poche, ma hanno dato il massimo e il risultato li ha ripagati. Adjapong ha portato in vantaggio il Sassuolo al 13′: penetrazione in area dalla destra e gran diagonale che non ha lasciato scampo a Giacomel. Dopo un momento di difficoltà, con le reti di Zini e Manicone, nella ripresa il colpo di testa di Scamacca ci ha portato al 2-2. Nei tempi supplementari il risultato è rimasto inchiodato sul pareggio, così la finale si è decisa ai rigori. Dagli undici metri il Sassuolo si è dimostrato ancora una volta infallibile mettendone a segno quattro, mentre i toscani ne hanno sbagliati due grazie anche ad una ottima parata di Costa» commenta Ermanno Rampinini, responsabile dello Human Performance Lab (HPL) di Mapei Sport e consulente di squadre di calcio di alto livello italiano ed europeo.

Mapei Sport ha da sempre un forte legame con i giovani. Oltre che nel mondo del pallone è attivo al fianco dei promettenti ciclisti in orbita Trek Segafredo e della Nazionale Portoghese Under 23, con la quale ha stretto un accordo per far crescere gradualmente e con la giusta cultura i suoi talenti più interessanti.

La struttura guidata dal dottor Claudio Pecci cura inoltre le valutazioni e i programmi di allenamento di singoli atleti e formazioni di diverse discipline, compresi podisti, cestisti, sciatori e triatleti. Considerati i traguardi raggiunti, si può ben dire che i campioni di domani passano da Olgiate Olona.