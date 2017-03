Il Sole Onlus partecipa a “Fa’ la cosa giusta!”

foto varie di eventi vari

Il Sole Onlus, l’organizzazione senza scopo di lucro che si occupa della tutela dei diritti dei bambini, partecipa all’edizione 2017 di “Fa’ la cosa giusta!”, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, che si terrà a Milano dal 10 al 12 marzo.

L’Associazione no profit sarà presente presso il padiglione “Pace e Partecipazione” stand PP05, pensato in collaborazione con Rella Toska, pioniera dell’hair styling e ideatrice del marchio Hair Kitchen, la linea di prodotti e trattamenti completamente naturali brevettata nei saloni di bellezza Rella’s Eden.

La fiera sarà l’occasione per presentare al pubblico Hair Kitchen Social Club, il programma che il Sole Onlus ha avviato insieme a Rella Toska con l’obiettivo di generare un impatto sociale positivo nella vita delle donne delle comunità in cui i prodotti Hair Kitchen metteranno radici. Hair Kitchen Social Club, infatti, vuole offrire in Italia e nel mondo, formazione e supporto a donne in situazione di difficoltà o a rischio di emarginazione, mettendole in condizione di avviare imprese locali autosufficienti ed ecosostenibili ad alto valore aggiunto in ambito sociale, culturale e ambientale.

Attualmente Il Sole Onlus lavora con gruppi di ragazze e donne in Italia (a Napoli, nel quartiere di Scampia), in Etiopia e in India, valorizzando strategicamente le opportunità esistenti per rispondere ai bisogni più sentiti a livello locale.

I visitatori di “Fa’ la cosa giusta!” avranno modo di partecipare all’evento Hair Kitchen Social Club che si terrà sabato 11 marzo dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso la Piazza Ecofficine. Sarà un laboratorio pratico sull’uso delle spezie e di prodotti naturali per la cura del corpo e dei capelli, che vedrà protagonista Rella Toska e alcune ragazze del quartiere di Scampia coinvolte nel progetto.

Ospite speciale dell’evento: Johanna Maggy Hauksdottir, founder del sito Mother’s Spell.