Il teatro protagonista nel weekend al Circolo Gagarin

busto arsizio

Un nuovo, ricchissimo, weekend è quello che sta per iniziare al Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Un fine settimana che mischierà i consueti appuntamenti con la musica dal vivo al teatro. Ecco, nei dettagli, tutto ciò che è in programma negli spazi di via Galvani

VENERDI’ 10 MARZO – h. 22:30

live | Neverwas Radio presenta

SABBIA + KUNG SAN

L’ormai celebre web radio approda al Circolo Gagarin con un notevole carico musicale: lo stoner psichedelico dei SABBIA, da Biella, e il rock’n’roll contaminato dei KUNG SAN. Il concerto inizia alle 22:30 puntuali. Ingresso gratuito per i soci ARCI.

SABATO 11 MARZO – h. 21:00

spettacolo teatrale

IL MATTO 2 – Una tragica farsa sul processo Giuliani

Massimiliano Loizzi, già noto ne Il terzo segreto di satira, dà vita a giudici, avvocati, testimoni, giornalisti, carabinieri, poliziotti, onorevoli e manifestanti coinvolti negli eventi del G8 di Genova del 2001. Uno spettacolo tragicomico su uno degli eventi più discussi e drammatici della seconda repubblica. Ingresso riservato ai soci ARCI con sottoscrizione 5,00 euro. Leggi qui tutti i dettagli.

Sabato 11 marzo troverete il circolo aperto dalle ore 14:00 per la proiezione della partita di rugby Italia-Francia del torneo 6 Nazioni. Ingresso gratuito per i soci ARCI

DOMENICA 12 MARZO

Circolo aperto a tutti i soci dalle 20:30. Un altro po’ di relax prima di ricominciare la settimana.

LUNEDI’ 13 MARZO – h. 21:00

Domesticity | Gruppo di lettura

FLANNERY O’CONNOR

Torna il gruppo di lettura del Circolo Gagarin sulle grandi scrittrici americane: non serve iscriversi, non costa niente, basta venire, ascoltare, leggere. Secondo appuntamento in compagnia della grande Flannery O’Connor. Ingresso gratuito riservato ai soci ARCI.