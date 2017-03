Il Varese va a Casale con un centrocampo inedito

Varese - Casale 2-0

Alla fine di una settimana travagliata in campo (il caso “Bordin”) e fuori (le vicende societarie che continuano a lasciare nell’incertezza) il Varese di Ciccio Baiano è chiamato a un match interessante e che profuma di storia, nel quale i biancorossi dovranno strappare i tre punti per restare incollati alla parte altissima della graduatoria.

I biancorossi saranno impegnati domenica 5 marzo (14,30) a Casale, contro la formazione nerostellata che si trova a metà strada tra playoff e playout e che è reduce dalla sconfitta di misura sul campo della capolista Cuneo. Nel Monferrato la squadra di Baiano non sarà sola, perché la curva e il club Passione Biancorossa proveranno a sostenere Luoni e compagni in un incrocio delicato.

Baiano dovrà innanzitutto ridisegnare il centrocampo: la squalifica di Bottone, ammonito contro la Caronnese e già diffidato, e gli infortuni che hanno colpito Zazzi e Gazo (quest’ultimo in ripresa) hanno spogliato la squadra dei mediani più esperti e quindi il tecnico campano dovrà trovare una soluzione. In retroguardia, alle spalle del trio d’esperienza Luoni-Ferri-Viscomi - rientra invece il portiere Pissardo, uno dei quattro “under” obbligatori, ma non è detto che a questo punto saranno cinque i giovani nell’undici iniziale con i due laterali e la coppia Benucci-Vingiano in mezzo, anche se la soluzione pare un po’ azzardata.

Tanta la scelta per l’attacco, dove Gucci non si è ancora sbloccato: vedremo quindi se l’ex Fano sarà di nuovo il centravanti titolare o se Baiano tornerà all’antico dando maggiore fiducia a Scapini, a segno insieme a Giovio nel 2-0 dell’andata.

Intanto l’entourage biancorosso guarderà con attenzione anche a Venegono Superiore dove sarà in scena la capolista Cuneo, opposta alla Varesina. Gli uomini di Spilli sono in lotta per evitare i playout e hanno bisogno di punti, quelli di Iacolino hanno raggiunto con merito la vetta ma non sono esenti da scivoloni. Chissà se i “cugini” rossoblu non facciano un favore proprio al Varese.

LA DIRETTA – Il match che si disputerà nell’antico scenario del “Natale Palli” sarà il campo centrale del nostro liveblog calcistico della domenica pomeriggio. Il live è già a disposizione dei lettori fin dal venerdì sera con sondaggi, classifiche e curiosità; per partecipare si può scrivere nello spazio dei commenti o usare – su Twitter e Instagram – gli hashtag #casalevarese e #direttavn. Per accedere direttamente al live CLICCATE QUI.