Il vigile del fuoco varesino che ritrova i gatti dispersi di Amatrice

A distanza di oltre sei mesi dai violenti terremoti che hanno devastato interi paesi dell’Italia Centrale, i coraggiosi e infaticabili soccorritori del Corpo dei Vigili del Fuoco continuano a lavorare senza sosta e a recuperare animali di proprietà che erano scomparsi durante quei drammatici giorni di agosto.

Grazie all’impegno e alle competenze del Vigile del Fuoco di Varese, Claudio Carcano medico veterinario del Servizio Cinofilo Nazionale e al supporto di tutti i volontari operanti su quel territorio martoriato, è stato possibile nei giorni scorsi “catturare” e soccorrere diversi animali, ma anche riconsegnare ai rispettivi proprietari due gatte, Sina e Trilly.

Pietro, il proprietario di Sina, ha già espresso il suo ringraziamento commosso alle persone che gli hanno permesso di riabbracciare la sua amata micia. A lui si aggiunge anche Marzia, che aveva quasi perso le speranze di ritrovare la sua Trilly ed ora è al settimo cielo.

Ma non finisce qui. L’ultimo ritrovamento, in ordine di tempo, riguarda Nina la gatta della signora Marina, che è protagonista di una storia davvero commovente e racconta:

“La notte del terremoto le mie due gatte, Nina e Sissy, hanno fatto di tutto per svegliarmi ed è grazie a loro se sono ancora viva. Nina, in particolare, ha sempre avuto l’abitudine di aprire le porte e così mi ha fatto capire che qualcosa non andava. Mi sono alzata per farle uscire ed in quel momento è arrivato il terremoto. Sono stata 7 ore sotto le macerie e non potete immaginare la gioia di uscire e rivedere la luce. Ancora oggi il mio soccorritore mi chiama per sapere come sto. Poi ho dovuto affrontare due mesi di ospedale e appena uscita il mio pensiero è stato per le mie due gatte, che nei fatti, mi avevano salvato la vita. Da allora, quasi ogni giorno, mi sono recata in zona rossa per cercare di riportarle a casa. Nina in questi mesi era stata avvistata ma nessuno era riuscito finora a prenderla. Adesso manca all’appello ancora Sissy ma sono fiduciosa. Sono infinitamente grata al dott. Carcano per la sua serietà e competenza e a Roberto De Angelis Vigile del Fuoco di Rieti per tutto quello che hanno fatto e stanno facendo ed in particolare per esser riusciti a restituirmi la mia adorata Nina”.