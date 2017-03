Il weekend al Gagarin, tra musica e informazione

busto arsizio

Inizia con un incontro dedicato al mondo dell’informazione e continuerà con musica live. E’ il nuovo weekend del Circolo Gagarin di Busto Arsizio, che si prepara ad aprire le porte di via via Galvani 2 con un ricco programma di attività.

Si inizia stasera (venerdì) con un incontro inserito nel calendario di Filosofarti e dedicato al mondo dell’informazione, tra post-verità e iper-informazione mentre per sabato e domenica in programma c’è tanta musica

Ecco il programma completo:

VENERDI’ 03 MARZO – h. 21:00

Post-verità, iper-informazione e apocalisse. Dal fact-checking all’analfabetismo funzionale: quanto dobbiamo essere preoccupati riguardo il giornalismo contemporaneo? Una chiacchierata con Rosy Battaglia giornalista freelance e fondatrice di Cittadini reattivi, Giulia Balducci collaboratrice de il Post e Marco Giovannelli, direttore di VareseNews. (LEGGI QUI)

SABATO 04 MARZO – h. 22:00

live – Dance Dance Dance presenta MOPLEN e DJ La Banlieue

Dance Dance Dance è una serata indie! E questa settimana ci porta l’indie-pop dei MOPLEN: cassa in quattro e basso pulsante, ritornelli da prendere di petto, synth sibilanti che ti si ficcano in testa. Chiude tutto DJ La Banlieue, quindi è festa. Ingresso riservato ai soci ARCI + sottoscrizione 5,00 euro

DOMENICA 05 MARZO – h. 21:00

live – ONE GLASS EYE + I Like Allie

Francesco Galavotti si fa chiamare One Glass Eye quando sta su un palco, suona la chitarra, canta, urla e scrive. Pigia i pedali, solo quando li ha. Il suo è un punk/emo in versione acustica che scioglie tutti i nodi. Apre la serata I Like Allie, punk rock anch’esso in versione acustica.

Apriamo alle 20:30, il concerto è alle 21:15. Ingresso gratuito riservato ai soci ARCI