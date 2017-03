Impresa Aperta, Cattaneo: “Fare squadra con le imprese”

Foto varie

Fare squadra per aprire collaborazioni in un territorio di eccellenza per le imprese come la Lombardia e la provincia di Varese.

È questo l’obiettivo della visita del Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo, che questa mattina ha visitato la Tintoria Filati Maino di Busto Arsizio, accompagnato dal Presidente di Confartigianato Imprese Varese, Davide Galli.

La visita, promossa da Confartigianato Imprese Varese, si inserisce all’interno di un programma di incontri con diverse aziende e realtà produttive varesine, con l’obiettivo di avere un quadro significativo dello stato di salute e dei problemi delle imprese locali.

«E’ stato un momento utile per capire meglio e per ascoltare le esigenze degli imprenditori in un’ottica di conoscenza e collaborazione – ha detto Cattaneo – In questo senso il ruolo delle associazioni di categoria è fondamentale per agevolare il raccordo tra imprese del territorio e istituzione ed è fondamentale il dialogo tra questi soggetti».

Formazione, alternanza scuola lavoro, acquisto di nuovi macchinari e strumenti di investimento sono stati i temi centrali trattati durante l’incontro con l’azienda.

I dati, i contributi e le richieste emerse durante questi incontri saranno poi oggetto di uno specifico dossier e di un successivo momento di confronto con gli imprenditori stessi, che si terrà a giugno in Consiglio regionale, con il coinvolgimento anche della Commissione regionale Attività produttive.

La Tintoria Filati Maino, gestita dai cugini Piero, Marco e Antonio e sorta nei primi anni Cinquanta su iniziativa del nonno come Tintoria Iride, costituisce un esempio concreto di come tradizione artigiana, creatività e alta tecnologia possono affrontare e superare la crisi di un settore, quello del tessile, che era fino a pochi anni fa trainante per l’economia del territorio varesino.