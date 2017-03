Impresa e cultura, un ciclo di seminari con la Liuc

liuc convegno auditorium 27 maggio

Martedì 14 marzo alle ore 16.30 presso l’Auditorium LIUC di Piazza Soldini prenderà il via un ciclo di seminari Impresa e cultura che vedrà i docenti della LIUC impegnati a spiegare i temi dell’economia avvalendosi dell’ausilio del cinema industriale.

Il ciclo di incontri, realizzato da LIUC in collaborazione Archivio del cinema industriale e della comunicazione d’impresa e LUCE Cinecittà, con il patrocino della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus e dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, grazie anche ai documentari che raccontano la storia industriale dell’Italia messi a disposizione dall’Archivio del Cinema industriale e della comunicazione d’impresa e dall’Archivio Storico Luce Cin.

I tre appuntamenti in programma racconteranno le trasformazioni del panorama industriale del nostro paese nel corso del secolo scorso, mettendo in luce come il cambiamento sia una costante di tutti i processi economici. Per chi si trova a vivere come esperienza diretta la trasformazione del mondo del lavoro, della tecnologia, delle abitudini di consumo, questa evoluzione può assumere anche risvolti drammatici, generare ansia e disorientamento.

Il ciclo di seminari rappresenta un tentativo di offrire ad un pubblico più ampio una visione chiara e accessibile di alcuni dei processi di cambiamento nel mondo dell’economia, attraverso le relazioni di specialisti e con il supporto di filmati industriali.

Ad introdurre il ciclo di seminari sarà il prof. Andrea Farinet, associato di economia e gestione delle imprese della LIUC, che interverrà sul tema Consumatori – imprese: dall’era dei persuasori occulti al paradigma socialing. La società dei consumi di massa, che si è affermata in Italia a metà del Novecento, fatica a dare risposte alle domande del Ventunesimo secolo.

In passato, come oggi, la tecnologia e il contesto economico-culturale hanno cambiato il rapporto tra consumatori, prodotti e imprese. Per questo, il tema del rapporto tra società e consumo sarà introdotto da una premessa storica filmata che permetterà di “vedere” come sono cambiate le abitudini degli Italiani, il modo di acquistare e quello di fare pubblicità.

Il socialing è invece un nuovo approccio alla visione del marketing del presente e del futuro, le cui sfide e opportunità si basano sullo sviluppo di connessioni complesse, rese possibili dalle nuove tecnologie di rete. Ad illustrare la relazione del prof. Farinet saranno proiettati filmati sul tema dell’evoluzione dei consumi in Italia.

La partecipazione agli incontri è gratuita, ma occorre registrarsi on line al sito archiviocinemaindustriale.eventbrite.it.

Per informazioni consultare il sito http://www.archiviocinemaindustriale.it