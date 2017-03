In 260 alla finale del Business Game

È in corso dalle 10 di questa mattina la finale della quattordicesima edizione del Business Game, la competizione organizzata dalla Liuc che coinvolge centinaia di squadre di studenti delle scuole superiori di tutta Italia (classi quarte e quinte). Anche quest’anno la “giocata finale” si svolge nelle aule dell’Università Carlo Cattaneo di Castellanza.

I 260 studenti, suddivisi in 50 squadre provenienti da 26 scuole diverse, si stanno sfidando per l’ultima volta cercando di portare l’azienda da loro gestita in testa alla classifica finale che deciderà le premiazioni delle 14,30. Per la provincia di Varese quest’anno si sono qualificate alla finale il Liceo Classico Cairoli di Varese e e l’ITC Zappa di Saronno, entrambi con una squadra.

Sotto gli occhi attenti del professor Aurelio Ravarini gli studenti sono impegnati ai computer tra mosse di mercato, acquisti, vendite, campagne di marketing che possano far aumentare gli utili dell’impresa simulata. Il gioco, infatti, consiste nel subentrare all’interno di un’azienda tessile in difficoltà e portarla in utile con precise strategie aziendali previste dal programma che è stato messo a punto negli anni dall’università castellanzese. L'università Cattaneo ha ospitato mercoledì 16 marzo le 26 squadre che si sono qualificate per la giocata finale del Business Game, giunto alla quattordicesima edizione

«Mai come quest’anno le squadra stanno giocando tutte ad altissimo livello con pochissimo scarto tra loro – spiega – non emerge per il momento un vincitore netto. Sarà un testa a testa che darà ancora più soddisfazione a chi si posizionerà nei primi tre posti».

In questa edizione si sono confrontate 90 scuole per un totale di 342 squadre e 1.805 studenti, provenienti in particolare dalle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.