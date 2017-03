In 70 mila a “Fa la cosa giusta! 2017″

Foto varie

La quattordicesima edizione nazionale di Fa’ la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita consapevoli, organizzata da Terre di mezzo Eventi, si è chiusa ieri a Milano con 70mila presenze, particolarmente concentrate nella giornata di domenica.

Oltre 400 gli appuntamenti nel programma culturale, dai mini-corsi di cucina vegan fino ai laboratori di produzione di saponi, passando per gli incontri con camminatori, giornalisti, scrittori e amministratori locali.

Tra le iniziative più partecipate: il mini-corso di cucina tenuto dallo chef Simone Salvini, l’incontro con i “viaggiatori seriali” Marco Maccarini, Andrea Polidoro, Claudio Pelizzeni e Paolo Cignini ed Elisabetta Cerea, sul

tema del “cambio vita”, l’intervista-dialogo di Beppe Severgnini con Diego Piacentini.

120 amministratori locali hanno affollato gli appuntamenti della Scuola delle buone pratiche, organizzata da LegAutonomie e Terre di mezzo, in collaborazione con l’Associazione Borghi Autentici d’Italia. Diverse

sessioni di lavoro dedicate al tema della bellezza come strumento di rigenerazione del tessuto sociale ed economico.

5000 persone hanno visitato “I volti dietro le merci: storie e valori del commercio equo e solidale”, la mostra immersiva dedicata ad una delle forme più efficaci dell’economia solidale, declinata in 26 stendardi di tessuto che affrontano la storia, i numeri, i valori, le pratiche, i protagonisti del commercio equo e solidale.

Le istituzioni sono state presenti in maniera rilevante, grazie alla partecipazione di Regione Lombardia, Regione Sicilia, Regione Umbria e del Comune di Milano.

550 i giornalisti accreditati. La copertura televisiva nazionale di Sky, troupe Rai nazionali e regionali, uscite su tutte le maggiori testate nazionali e locali, cartacee e online. Le radio nazionali hanno dedicato decine di interviste agli organizzatori ed espositori della fiera.

A Fa’ la cosa giusta! hanno partecipato 124 scuole, dai piccoli delle scuole dell’infanzia, fino ai ragazzi delle superiori, per un totale di oltre 2800 studenti.

Un ringraziamento speciale ai 300 volontari, che come sempre hanno affiancato lo staff di Fa’ la cosa giusta! con grande impegno, e a Ciessevi – Centro Servizi per il Volontariato Città Metropolitana di Milano, che li ha seguiti e ha dedicato a loro un articolato programma formativo e d’accompagnamento.

I numeri di questa edizione:

700 espositori

32mila m2

di spazio espositivo

11 sezioni tematiche

6 aree speciali.