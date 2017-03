In arrivo vento forte

Il vento tra gli alberi

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un avviso di moderata criticità (codice arancio), per domani, martedì 7 marzo, per rischio vento forte sulle zone omogenee IM-01 (Valchiavenna, provincia di Sondrio), IM-04 (Laghi e Prealpi varesine, provincia Varese), IM-05 (Lario e Prealpi occidentali, province di Como e Lecco) e IM-14 (Appennino pavese, provincia di Pavia).

CODICE GIALLO PER VENTO FORTE – Comunicazione-avviso di ordinaria criticità (codice giallo) sempre per rischio vento forte sulle zone omogenee IM-02 (Media-bassa Valtellina, provincia Sondrio), IM-03 (Alta Valtellina, provincia Sondrio), IM-06 (Orobie bergamasche, provincia Bergamo), IM-07 (Valcamonica, province Bergamo e Brescia), IM-08 (Laghi e

Prealpi orientali, province Bergamo e Brescia), IM-09 (Nodo Idraulico di Milano, province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Milano e Varese), IM-10 (Pianura centrale, province di Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza e Milano), IM-11 (Alta pianura centrale, province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova), IM-12 (Bassa pianura occidentale, province di Cremona, Lodi, Milano e Pavia) e IM-13 (Bassa pianura orientale, province di Cremona e Mantova).

IL METEO – Dalle prime ore di domani, 7 marzo, rotazione delle correnti in quota dai quadranti settentrionali, con associata intensificazione della ventilazione, in particolare sui rilievi occidentali oltre gli 800 metri ove insisteranno maggiormente tra la tarda mattina e il pomeriggio, quando potranno risultare localmente a carattere di Foehn. Venti in attenuazione a partire dalla pianura dal tardo-pomeriggio e sera di domani, 7 marzo.

INDICAZIONI OPERATIVE – Sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr e delle valutazioni condotte dal Centro funzionale regionale, si suggerisce ai presidi territoriali di prestare attenzione e un’adeguata attività di sorveglianza agli scenari di rischio vento forte, con effetti che potrebbero generare pericoli e problemi: sulle aree interessate dall’eventuale crollo d’impalcature, cartelloni, alberi (particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle situazioni in cui i crolli possono coinvolgere strade pubbliche e private, parcheggi, luoghi di transito, servizi pubblici,

etc); sulla viabilita’, soprattutto nei casi in cui sono in circolazione mezzi pesanti; di incremento del rischio incendi boschivi; legati alla instabilità dei versanti più acclivi, quando sollecitati dell’effetto leva prodotto dalla presenza di alberi; per la sicurezza dei voli amatoriali e, in generale, dello svolgimento di attività in alta quota; alle attività svolte sugli specchi lacuali.

Si consiglia, dove ritenuto necessario, l’attuazione di tutte le misure previste nella Pianificazione di emergenza locale e/o specifica.

La previsione di criticita’ e’ anche pubblicata quotidianamente sul sito http://ow.ly/EN8F309yD2l , cliccando sul paragrafo ‘Rischi diffusi sul territorio’.

Per maggiori informazioni sul sistema di allertamento in Regione Lombardia, consultare il sito istituzionale www.regione.lombardia.it nella sezione ‘A portata di mano’ alla voce ‘Allerte di Protezione civile’.

Si chiede ai sistemi locali di protezione civile di attivare una fase operativa di ‘Attenzione’, cioe’ di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di emergenza comunale, per la salvaguardia della pubblica incolumita’ e la riduzione dei rischi e di segnalare con tempestivita’ eventuali criticita’ che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala Operativa di Protezione civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it .

E’ possibile consultare on-line i dati di monitoraggio della rete regionale al seguente indirizzo: http://ow.ly/KEZJ309yDWf .