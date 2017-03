In arrivo vento forte

meteo vento

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un avviso di ordinaria criticità, (codice giallo), per la giornata di oggi, domenica 26 marzo, per rischio vento forte sulle zone omogenee IM-08 (Laghi e Prealpi orientali, province Bergamo e Brescia in particolare alla zona limitrofa alla sponda meridionale del lago di Garda), IM-11 (Alta Pianura centrale, province Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova), IM-13 (Bassa pianura orientale, province Cremona e Mantova). Per maggiori informazioni sul sistema di allertamento in Regione Lombardia, consultare il sito istituzionale www.regione.lombardia.it nella sezione ‘A portata di mano’ alla voce ‘Allerte di Protezione Civile’.

Si ricorda inoltre che è possibile consultare on-line i dati di monitoraggio della rete regionale al seguente indirizzo: goo.gl/Qz8rfWcontent_copyCopy short URL

Si chiede ai sistemi locali di protezione civile di porsi in una fase operativa di ‘Attenzione’, cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di emergenza comunale, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi.

INDICAZIONI OPERATIVE – La Sala operativa chiede di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala operativa di Protezione civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it.