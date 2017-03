In azione gli angeli dei “cani poveri”

Sabato 25 marzo i volontari Balzoo, capitanati dal presidente Luigi Griffini, e i City Angels Varese, con il coordinatore Andrea Menegotto, si sono uniti per una grande distribuzione a favore dei meno abbienti. Balzoo ha distribuito cibo per cani e gatti a persone che essendo in difficoltà non vogliono abbandonare il loro animale domestico.

Sono molte le persone sul territorio che si sono rivolte a questa associazione, basti pensare che solo nell’anno passato sono stati distribuiti 50.000 pasti.

I City Angels hanno distribuito generi alimentari e vestiario a senza tetto e persone in disagio economico.

Questa unione nasce dal desiderio di creare una rete di aiuti in cui più associazioni collaborano per poter andare incontro alle esigenze di persone in grave difficoltà.