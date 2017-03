aldo cazzullo a busto

Busto Arsizio ha deciso di celebrare in anticipo la Giornata internazionale della donna, ospitando un autore che alle donne e al loro ruolo determinante nella società del futuro ha dedicato uno dei suoi libri di maggior successo: all’Istituto Tecnico Economico “Enrico Tosi” è stato invitato Aldo Cazzullo, per la presentazione di “Le donne erediteranno la terra”, edito da Mondadori nel 2016.

Varesenews segue in diretta l’incontro come partner dell’evento, organizzato in collaborazione con Bustolibri.com e con l’associazione “Noi del Tosi”, la Fondazione Giuseppe Merlini, VareseNews e l’Osteria La Rava e la Fava.