In piazza a Quarto Oggiaro per ricordare le vittime di mafia

Giornata a Quarto Oggiaro in ricordo delle vittime di mafia

Si è tenuta martedì 21 marzo in piazzetta Capuana a Quarto Oggiaro la celebrazione centrale a Milano per la 22esima giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Sul tema “Luoghi di speranza, testimoni di bellezza”, si sono raccolti i familiari delle vittime insieme a circa mille studenti. Libera ha organizzato anche un momento di ricordo al carcere di Opera.