In primavera sboccia la creatività

Creatività

La Pro Loco di Arcisate, in collabrazione con Il Filo d’Ariannna, organizza cinque serate “creative” durante le quali quali verranno svelati i trucchi per realizzare oggetti decorativi con la tecnica del decoupage, ma non solo.

Ecco il programma degli incontri, che si svolgeranno nella sede della Pro Loco di Arcisate, in via Verdi 10.

Programma:

7 Aprile – decorare i piatti

14 Aprile – decorare su legno

21 Aprile – trasferire immagini su legno

28 Aprile – realizzare un cuore con legno e feltro

5 Maggio – realizzare una decorazione fuori porta

Ogni incontro prevede un costo di partecipazione di 15 euro (65 euro se si partecipa a tutti) e comprende il materiale utilizzato nella serata. A fine corso l’elaborato potrà essere portato a casa.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni: proloco@arcisatecultura.it oppure chiama 347.5930669 (dopo le 18:00) o 3392440582