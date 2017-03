Incendi dolosi e danneggiamenti, 9 denunce

Il Ministero pubblico, la Magistratura dei minorenni e la Polizia cantonale comunicano che si è chiusa un’inchiesta a seguito d’incendi, di danneggiamenti e di altri episodi avvenuti tra maggio ed agosto 2016 nel comune di Maggia.

L’inchiesta di Polizia, ha portato alla denuncia, a vario titolo per reati al Codice penale svizzero e ad altre leggi federali, di nove persone tutte residenti in Valle Maggia. Si tratta di tre maggiorenni di 18, 19 e 62 anni e di sei minorenni di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, presunti autori di diversi reati in 28 distinte occasioni.