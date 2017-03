Incendio a Chiasso: nessuna responsabilità per la Polizia Cantonale

Il Ministero Pubblico e la Polizia cantonale comunicano che la perizia effettuata dagli esperti di Zurigo esclude la responsabilità degli agenti della Polizia cantonale in relazione all’incendio scoppiato il 23.11.2016 poco prima delle 14 in un appartamento di una palazzina in via Odescalchi a Chiasso.

“Vengono così a cadere le speculazioni diffuse a mezzo stampa nei giorni seguenti l’evento”, si legge nel comunicato diffuso questa mattina.

L’inchiesta del Procuratore pubblico Nicola Respini prosegue per chiarire cause e responsabilità del rogo