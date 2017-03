Incendio in cucina, domato dai vigili del fuoco

Foto varie

Sabato 25 marzo alle 17.30 i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio e Gallarate sono intervenuti nel comune di Gorla Maggiore in via Sanzio per l’incendio di una cucina.

Per cause ancora in fase di accertamento il locale cucina di un appartamento posto al primo piano di uno stabile è stato interessato da un’incendio.

Sul posto sono intervenuti sette vigili del fuoco con due automezzi: un’autopompa e un’autoscala.

Il rogo è stato spento e l’area messa in sicurezza.