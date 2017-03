Incendio in una palazzina nel Mendrisiotto

pompieri vigili del fuoco svizzera canton ticino apertura

La Polizia cantonale comunica che oggi pomeriggio verso le 16:30 a Vacallo in via dei Lauri in una palazzina di 6 piani è scoppiato un incendio. Le fiamme sono partite da un appartamento del terzo piano, l’inchiesta di polizia avviata dovrà stabilire le cause del rogo. A titolo precauzionale una ventina di persone sono state evacuate dagli appartamenti.

Sul posto per le operazioni di soccorso agenti della Polizia cantonale e della Polizia della città di Chiasso, i Pompieri di Chiasso e precauzionalmente il SAM. Al momento le fiamme sono spente, non si registrano feriti.