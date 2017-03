Incendio nei boschi, Vigili del Fuoco al lavoro per ore

Grosso incendio nei boschi di Leggiuno. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 18, in via Lago Maggiore e si sono propagate per 1500 metri di terreno. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Laveno Mombello, Ispra e Varese con diverse autopompe e mezzi.

Le fiamme hanno intaccato alcune abitazione ma non ci sono stati feriti, intossicati o danni importanti. Le squadre dei Vigili del Fuoco continueranno a sorvegliare la zona tutta la notte per assicurarsi che le fiamme siano domate. Ancora da accertare la causa che ha provocato l’incendio.