Incidente a Case Nuove, una ragazza intrappolata nell’auto

ambulanza incidente Cassano Magnago

(immagine di repertorio)

Incidente stradale questa mattina poco prima delle 9 sulla strada di Case Nuove, a Somma Lombardo.

Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate sulla SP52. Una ragazza è rimasta incastrata nella vettura e sono intervenuti i Vigili del fuoco per estrarla dalle lamiere. La giovane è stata poi soccorsa dai sanitari del 118.

La strada è stata chiusa per consentire l’intervento dei soccorritori.