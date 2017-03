Incidente al Bric, restano critiche le condizioni della giovane

Scontro a Germignaga mercoledì notte

Lo schianto di ieri sera al ponte del Bric lungo la strada statale 394 a Germignaga ha causato il ferimento grave di una ragazza di 32 anni che in queste ore è ancora ricoverata all’ospedale di Circolo di Varese.

Leggi anche Germignaga - Incidente al ponte del Bric sulla strada di Mesenzana

La donna si trova nel reparto di rianimazione generale, è in prognosi riservata e le sue condizioni sono gravissime: nello scontro ha riportato estese ferite che hanno fatto optare i sanitari per un ricovero urgente all’ospedale del capoluogo sebbene in un primo momento il codice di ricovero fosse giallo.

Le condizioni tuttavia come confermano fonti sanitarie rimangono critiche.

Lo scontro è avvenuto nella tarda serata di ieri, mercoledì 29 marzo ed stato molto violento e frontale; la gravità del sinistro è testimoniata anche dalle foto scattate nell’immediatezza dei fatti, durante le operazioni di soccorso.